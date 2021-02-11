東奧7‧21快訊︱烏干達失蹤運動員已被遣返 女足爆冷賽果不斷（不斷更新） (23:06)

日本共同社報道，失蹤4日後被尋獲的烏干達舉重運動員Julius Ssekitoleko已被遣返。烏國駐日大使館指當運動員回國後，將適當處理事件。

22：00

女子足球分組賽亦隨壘球在今日展開，其中F組的中國女足以0：5慘負上屆殿軍巴西隊。「森巴兵」的35歲六屆世界足球小姐瑪達梅開二度，破紀錄連續五屆奧運有進帳，43歲老將科米嘉成為首位足球七朝元老。世界冠軍美國隊亦出師不利，於G組爆冷0：3不敵瑞典隊，繼上屆8強再敗予同一對手。東道主日本隊亦僅以1：1逼和加拿大隊。

詳細內容：https://news.mingpao.com/ins/%E9%AB%94%E8%82%B2/article/20210721/s00006/1626879111982/

17：00

國際奧委會會員大會後公布，2032年夏季奧運，將由2018年英聯邦奧運會主辦城市：澳洲布里斯班主辦。澳洲將繼1956年墨爾本、2000悉尼後，第3次主辦夏季奧運，暫定賽期是7月23至8月8日，殘奧則暫定在8月24至9月5日，時間屬南半球冬季。

詳細內容：https://news.mingpao.com/ins/%E9%AB%94%E8%82%B2/article/20210721/s00006/1626859388314/

16：30

東京奧運比賽正式揭幕，在福島縣舉行的女子壘球分組賽首戰，由東道主8：1大勝澳洲隊；美國隊及加拿大隊亦旗開得勝。有報道指一隻長1米的熊清晨於場館外出沒。

東京奧運組委會公布今日新增8人確診新冠病毒，其中1人屬捷克沙灘排球隊群組，再多12人列為緊密接觸者。智利隊則公布跆拳道女選手Fernanda Aguirre入境檢測呈陽性，成為東奧首位抵日後退賽的運動員。