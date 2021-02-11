NBA總決賽｜字母哥轟50分助主場封王 公鹿相隔50年再奪總冠軍 (12:20)

公鹿挾連贏3場氣勢今仗回到主場出擊，有現年31歲的前公鹿球員真寧斯到場吶喊助威，並擺出「Bucks in 6」的手勢，球場大螢幕更顯示為「公鹿傳奇」，以介紹這名曾創下NBA歷史在新秀球季單場攻入至少50分的最年輕球員紀錄。

「字母哥」安迪度高安普今仗持續勇態，甫開賽面對太陽第一個攻勢，即以一記封阻引起全場歡呼，單節已攻入10分及取得6個籃板下，協助公鹿第一節以29：16領先13分。太陽射手戴雲布克卡是役手風欠順，但仍有老將控衛基斯保羅穩住局面，帶領第二節打出31比13的攻勢，在半場以47：42反先。

第三節戰况膠着，公鹿追至77：77平手。踏入決勝的第四節，公鹿把握太陽多次失誤拉開比分，並一直將比數維持至少4分優勢，最終以105：98拿下總決賽第6戰勝仗，在落後2場下連贏4場完成主場封王，取得自1971年後第二座總冠軍。

字母哥今仗打出超水準表現，除了轟入個人季後賽新高的50分，並交出14個籃板的「雙雙」數據，亦有5次封阻，過去為人垢病的罰球今仗亦19投17中，命中率高達89.5%，再次成為贏波最大功臣，隊友米度頓是役則攻入17分，賀利地交出12分、9個籃板及11次助攻的「準三雙」成績。

至於太陽老將「CP3」基斯保羅全場上陣39分鐘，攻入隊內最高的26分，但上兩仗得分「40+」的戴雲布克卡只攻入19分。而年屆36歲的CP3未能一圓冠軍夢之餘，亦錄得一項尷尬紀錄，成為史上首位在季後賽4次在局數領先2：0情况下落敗。

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