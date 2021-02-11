東京奧運：附直播時間｜女足今展開首輪6仗 巴西名將瑪達五度征奧再鬥中國 (14:00)

女足一如以往在奧運開幕前率先展開，12隊分3組，每組首兩名及兩隊最佳第3晉身8強，今午起上演3組共6場首輪賽事。上屆殿軍巴西隊續由35歲女球王瑪達領軍，她將以隊長身分第5度征戰奧運，下午4時在F組首仗鬥中國隊，面對有曾效力巴黎聖日耳門（PSG）的王霜。兩隊巧合地上屆同在首輪對決，最終森巴女足大勝3：0。在上屆金牌得主德國隊未能出線，無緣東奧，現世界排名第一的美國隊被視為奪金大熱，有亞歷絲摩根等主力仍在陣，下午4時30分在G組首仗大戰瑞典隊。

至於日本女足陣中有6名外流球員，包括效力拜仁慕尼黑的2019年亞洲足球小姐兼後衛隊長熊谷紗希，效力阿仙奴的前鋒岩渕真奈，以及AC米蘭女足中場長谷川唯等，她們的表現將對「大和撫子」今屆成績舉足輕重。

奧運女足今日（21日）直播時間表：

F組：中國vs.巴西 16：00 now601/630、有線601/661台直播

G組：瑞典vs.美國 16：30 now602、有線602/662台直播

E組：日本vs.加拿大 18：30 now602、有線601/661台直播

G組：澳洲vs.新西蘭 19：30 now601/630、有線602/662台直播

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