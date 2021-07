球壇奇聞︱印錯舊胸口贊助 德乙漢堡季初只餘主場球衣 加納現假波羅生門 (23:39)

漢堡於1983年贏得球隊第6個聯賽冠軍,且在歐冠盃封王,但近年戰績倒退,自2018年前降班後,一直未能重返德甲。他們去年與阿聯酋航空約滿後,改用製藥公司Orthomol作主贊助,但Adidas仍在新球衣用上舊贊助,可幸早前公布的傳統白色主場球衣未出錯,亦不會與季初對手的主場球衣撞色。漢堡在本周六凌晨出戰德乙揭幕戰,作客硬撼上季德甲包尾的史浩克04。

在南半球的非洲加納球壇亦出現奇聞,一場比數為7:0的當地超聯比賽引發一場羅生門。負方Inter Allies末段有後衛Hashmin Musah兩度怒射自己龍門,他賽後解釋:「我們在酒店得悉有人押注我們1:5落敗的波膽,所以決定破壊這場賽果,你也見到球隊在恭喜我。」贏波的Ashanti Gold發聲明,否認球隊涉及操控球賽:「我們整場都專業比賽,攻入5球,不理解為何對手要最後13分鐘自擺兩球烏龍。」加納足總方面已展開調查。

其他報道:足球球例︱FIFA辦賽試5新例提升節奏 腳開界外球利攻方 教練嫌棄黃牌罰出場

其他報道:英超︱英超球員涉性侵兒童被捕 傳愛華頓中場施古臣涉案

The craziest own goals ever in the history of football.



Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9— Saddick Adams (@SaddickAdams) July 19, 2021