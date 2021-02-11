足球球例︱FIFA辦賽試5新例提升節奏 腳開界外球利攻方 教練嫌棄黃牌罰出場 (18:29)

這項名為未來足球盃（Future of Football Cup）的比賽，在上周四（15日）及前日（18日）於荷蘭舉行合共4場比賽，由阿爾克馬爾（AZ）青年軍兩連勝合轟12球奪標。該隊前鋒Richonell Margaret認為，在無限換人下，節奏提高之餘，亦未算很辛苦。惟燕豪芬中場Isaac Babadi稱要兼顧攻守，「少了休息時間，其實較為吃力」。

荷蘭足總為比賽提供場地，秘書長Gijs de Jong稱用腳開界外球，罰球可開給自己的條例，最有可能實現。Margaret亦表示讚賞，認為這五人足球做法，相當有利攻方的翼鋒球員：「你不怕盤扭失敗，因為出界後又可繼續持球挑戰對方。」

布魯日及RB萊比錫各吞AZ六蛋，兩隊教練都認為球員領黃牌出場的影響太大，布軍的 Rik de Mil稱：「5分鐘太長了，相信要再找一個解決辦法。」

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De nieuwe regels van de Future of Football Cup zijn af en toe nog even wennen 😅



⚒ Jong AZ - Jong Club Brugge

⏰ 11.00 uur



⚒ Jong sc Heerenveen - Jong PSV

⏰ 15.00 uur

📺 ESPN pic.twitter.com/27L9BCLE7p— ESPN NL (@ESPNnl) July 18, 2021

Richard Sedláček was niet heel blij met zijn tijdstraf 😅



Wat vind jij? Is 5 min te lang? pic.twitter.com/yRo74sdCSf — ESPN NL (@ESPNnl) July 18, 2021