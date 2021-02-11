東京奧運7‧20快訊︱義工首確診 日衛生專家：選手村防疫氣泡已爆破（不斷更新） (17:22)

法新社引述大阪府警方消息，稱已失蹤4日的20歲烏干達舉重運動員Julius Ssekitoleko，在三重縣中部四日市市被尋獲。Ssekitoleko早前曾被影到在訓練營所在的大阪買新幹線車票，再出現在名古屋站。報道指他曾到歧阜縣，之後才南下三重，身上有身份證明文件，被捕時未有反抗，而戶主與他有連繫。烏干達隊其餘團員今日已抵達東京備戰。

19：00

國際奧委會剛舉行會員大會，東奧組委會秘書長武藤敏郎會後見記者，被問及東奧會否因疫情惡化下延期或取消，他未有正面回應，但亦未排除可能性，強調會視乎情况作進一步對應。

早前有運動員染疫的捷克沙灘排球隊，公布教練Simon Nausch確診，是該國代表團第3人。Nausch已離開選手村，開始自我隔離。

17：30

自首屆現代奧運1896年於希臘雅典誕生後，口號一直為「更快、更高、更強」，但今午獲修改。國際奧委會主席巴赫在出席奧運憲章修正案會議後公布，口號將在句尾補上「一起」（Together），寓意要合作才可達成目標。

17：00

組委會公布，再有9個東奧相關新冠病毒感染個案，包括首次有義工確診，以及1名選手村內的外國選手中招，累積67人受感染。日本衛生專家澀谷健司認為東奧選手村的防疫隔離氣泡已爆破。

早前爆疫的南非足球隊，密切接觸者修正為18人。美國女子體操隊的感染選手，證實為18歲的艾卡（Kara Eaker），代表團其餘人員已搬入選手村。

美國籃球隊成員拉雲（Zach LaVine）因防疫協議未能隨隊出發，亦未退隊，相信這名芝加哥公牛後衛是被列為密切接觸者。墨西哥韋球隊亦有球員及教練出發前受感染。