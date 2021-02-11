東京奧運花絮︱運動員恐慌難辨食材來源　46歲體操傳奇膺八朝元老兼持旗手 (23:45)

1.烏茲別克籍女子體操名將舒素雲天娜，將以46歲之齡，連續第8次出席奧運，並改寫其個人的健力士世界紀錄大全。去屆奧運仍能在跳馬項目獲第7名的她，更將會是其祖國代表隊的揭幕禮持旗手，也是該國破天荒首個奧運女旗手。

2.出席東奧的運動員注重重飲食健康，卻出現選手村內的全天候餐廳，沒有標明食品產地事件，而最受關注的是運動員無法知道，食物是否來自日本311大地震重災區福島縣，恐吃下放射性物質食物，並為此惹來不少抗議。組委會現已考慮在網站上公布食材來源，並補充稱目前許多食材成分都是來自進口的。

3.東非國家索馬利亞派出兩名運動員參加東奧，其中一人是女拳手琳拉阿里，亦是該國歷來首個非跑手征奧。另一是參加男子800米跑的阿里艾杜，他過去兩年隨無緣東奧的英國著名跑手法拉，在埃塞俄比亞高地練習，但法拉早前卻已篤定無緣東奧。

4.周五揭幕的東京奧運昨再受打擊，原本擔任開、閉幕禮作曲團體的日本音樂人小山田圭吾，因涉醜聞辭去有關職務。52歲的他在學生時代，被指曾把一名同學關在板箱內，亦曾捉弄取笑1名殘疾學生，這些欺凌事件報道近期在網上流傳，令他受到各界口誅筆伐。

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