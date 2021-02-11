東京奧運｜1名美國女子體操選手確診　比拉絲參賽成疑　嘉奧芙染疫無緣參賽 (19:23)

《共同社》報道，美國1名女子體操運動員在東奧前，於位於千葉縣印西市的訓練營中，被檢測出對新冠狀病毒呈陽性反應，據報相信確診者是於昨日染疫，而1名與她有密切接觸的選手須在酒店隔離。美國女子體操隊有10名選手，團隊於上周四抵埗日本，其間只坐專車去訓練營練習。女子體操將在下周日（25日）展開團體賽，美國星將是24歲的比拉絲，她上屆奧運獨取4金，也在2018和19年世界賽共奪9金。

至於打入今屆澳洲網球公開賽女單8強的嘉奧芙，也因疫染宣布缺陣東奧，又慨嘆「一直以來，代表美國參加奧運是我的夢想。我盼望將來有更多的機會，能讓這個美夢成真」。此外，早前獲得美網男單亞軍的貝列天尼，因拉傷肌肉無緣代表意大利出席東奧。

另外，捷克沙灘排球選手佩路錫（Ondrej Perusic）在奧運選手村篩檢呈陽性，亦在奧運選手村經確診的兩名南非男足球員和1名職員，相關密切接觸者已達21人。此外，有6名英國田徑選手和2名工作人員經確認在前往日本參加東奧的航班上，與1名確診者有密切接觸，因此8人須接受隔離。

此外，東京今日新增727例新感染病例，是6天來首次低於1000宗。日本《朝日新聞》最新民調顯示，三分之二的日本民眾，不認為當局能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運；另有68%受訪者懷疑主辦單位控制疫情的能力；55%反對舉辦比賽。

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