東京奧運｜港羽新星李卓耀收拾失落奧運心情  首任評述盼見證伍家朗挫世界一哥 (19:58)

疫情令今年多站羽毛球東奧計分賽延期或取消，24歲港將李卓耀與東京奧運資格擦身而過，如今只能越洋為隊友打氣，他承認是有少許失望，但樂觀地放眼2024年巴黎奧運：「既已成定局，寧願幫隊友爭取佳績，在他們出發前陪練。未能參與今屆奧運，當然有少許不開心，但回想這屆奧運原本亦不關我事，因我去年成績一直都很差，而且還可以有多3年時間，準備我的最終目標巴黎奧運。」

奧運羽毛球賽事將於周六起舉行，首以電視台評述身分參與奧運，李卓耀笑言有不少體壇前輩同場下，心情有少許緊張，但稱對現役球手資料及往績均很熟悉：「我很清楚現役選手資料，往績誰較有優勢，對港隊隊友亦了解很深，可能看他們當刻表情已知是緊張還是輕鬆，畢竟過往幾乎每天都一起練習。」

港羽「一哥」伍家朗今屆奧運男單若突破分組賽，在8強有機會再遇世界「一哥」桃田賢斗，李卓耀認為雖然家朗往績處下風，但對隊友仍有信心：「最近跟家朗練波練得多，覺得他狀態不錯，所以並不是完全無機會。」他認為，主場出擊或會對桃田帶來一定壓力，而對方在3月底全英賽不敵馬來西亞隊球手李梓嘉一戰，是很好的參考：「證明要主攻，每一分都要攻，不能慢慢鬥搓。」他亦看好鄧俊文和謝影雪在混雙能夠達成打入前8。

Now TV在歐洲國家盃結束一周後將錄影廠重新佈置，今午以全新廠景開放給傳媒參觀及舉行奧運錄影廠啟動儀式，共有9條頻道播放奧運賽事，錄影廠最多可同時接收14個衛星訊號，除了兩條港隊直擊及一條24小時資訊頻道，另外6條為奧運官方頻道覆蓋場內外各賽事實况。非用戶也可透過Now TV兩個手機應用程式及相關網頁免費收看。主持及評述陣容方面，除了資深傳媒人李德能，現役或退役年輕港將包括李卓耀、馬詠茹、劉彥恩、屈旨盈及吳翹充等。

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