東京奧運︱日本男籃爆冷擊敗法國 美國征奧前挫西班牙 (18:34)

日本男籃近年掘起，陣中除了兩大球星八村壘及渡邊雄太同樣於NBA效力外，亦有澳職NBL上季冠軍隊成員馬場雄大，以及B League名將富樫勇樹及比江島慎擔正。球隊日前以87：59大勝比利時隊後，昨面對由高拔、畢頓及科尼亞等共5名NBA球員助陣的法國隊，全場稍佔上風，其中八村攻入全場最高19分，率軍爆冷以6分之差擊敗對手。

至於美國男籃雖有比爾及路夫退隊，不過戰力未受影響，其中以替補身分入選的基頓莊遜上陣17分鐘入15分，加上3大主將杜蘭特、李拿特及拉雲合取46分，助球隊以83：76力克有加素爾兄弟及盧比奧等星將助陣的西班牙隊。

另外，美國女籃今於東奧前最後熱身賽以93：62大勝尼日利亞隊，總計3場熱身賽僅得1勝2負。

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