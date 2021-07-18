英超｜前隊長朗尼督師打比郡受挫曼聯 魔兵連格季前賽回歸遠射中楣 (23:29)

意大利籍轉會專家羅曼奴表示，華拉尼希望轉投曼聯，談妥的合約為期5年至2026年，曼聯將就轉會費與皇馬展開談判。報道指，這名28歲法國隊後衛將於明夏與皇馬約滿，希望首次體驗英超聯賽，轉會費將介乎5000至5800萬歐元（約4.58至5.32億港元）。

曼聯門將迪基亞繼上季尾失正選，剛結束的歐洲國家盃亦只列西班牙隊後備門將。英媒報道，這名在紅魔最高薪的30歲門將自發縮短假期，由原定下月初改為一周內歸隊報到，盼顯下季爭正選決心；中場般奴費南迪斯最近亦回到葡超母會博維斯塔跟操。

曼聯今晚（18日）出戰今夏首場季前熱身賽，憑兩名小將鍾達希及法根度柏利斯查各建一功，作客以2：1擊敗由前隊長朗尼帶隊的英冠球隊打比郡。重返紅魔的新門將湯希頓正選上陣半場，外借回歸的連格亦於下半場後備入替，曾有次切入中路遠射中楣。

曼聯領隊蘇斯克查賽後證實，只待完成一些文件細節，查頓辛祖很快會官宣加盟，又稱連格目前「仍在球隊計劃之中」；紅魔下場友賽為周六晚對英冠的昆士柏流浪。

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