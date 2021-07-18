意甲｜基奧特為轉會AC米蘭賣口乖 視舒夫真高為偶像 期待搭檔伊巴謙 (18:18)

基奧特過去3年先後為法國隊贏得世界盃，以及在車路士成為歐聯及歐霸盃盟主。他今次加盟AC米蘭簽約兩年，將披9號球衣，接受官網訪問時大讚球會：「雖然我已經快將35歲，但今次我覺得像孩子般興奮，因為我童年偶像都是AC米蘭傳奇球星，例如柏賓（法國隊名宿）和舒夫真高，還有雲巴士頓，能夠加盟這間球會讓我夢想成真！」基奧特透露，祖母和外祖母都是意大利人，對自己有部分意大利血統感到自豪，也曾學過意大利文，已急不及待首戰意甲，以及期待跟伊巴謙莫域在前場合作：「他是一名偉大球員，如果沒有對足球的熱情、決心和身體保養，不可能在這個年紀仍可保持高水平狀態。他是年輕球員的榜樣，也是意甲最好前鋒之一，我期待與他並肩作戰。」

另邊廂，剛為意大利隊贏得歐洲國家盃的成員，除了從AC米蘭轉投巴黎聖日耳門的門將基安盧基當拿隆馬，為紀念當選今屆歐國盃最佳球員，近日透露特意在左臂紋上歐國盃的獎盃，以及決賽勝出的日子。此外，正一起度假的一對老將中堅邦路斯及基亞連尼，昨在網上上載相片顯示二人露出愉快表情，準備吃同一碟意粉，再曬「大叔的愛」，邦路斯在帖文再次以「我們繼續吃意大利粉……你呢？」，似揶揄決賽手下敗將英格蘭隊缺乏經驗。

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