東京奧運｜朱婷偕趙帥任開幕雙持旗手 膺中國女子第一人 (21:20)

朱婷被委以重任後表示：「感謝代表團對女排、對我的肯定與信任。擔任旗手是一份榮譽，也是一份責任，讓我更有動力，去做好每一天、走好每一步。大賽將至，保持平常心，全力以赴，我們的目標還是升國旗奏國歌。」

26歲的朱婷是當今女排壇其中一個最具影響力的運動員，生於河南的她於2013年進入國家隊，翌年在世界賽正式崛起，是中國隊奪得2015及2019年世界盃，以及2016年里約熱內盧奧運會冠軍的主將，並多次榮膺世界大賽最有價值球員（MVP）。球會級賽事方面，她在2016至2019年，協助土耳其的瓦基弗銀行斬獲8個冠軍和六度當選MVP，之後返國效力天津渤海銀行至今。

與朱婷同齡的趙帥生於遼寧，是中國男子跆拳道領軍人物。他在上屆奧運贏得58公斤級冠軍，實現中國男子跆拳道奧運金牌零的突破，及後揚威2017年世界賽63公斤級比賽，也是中國男子跆拳道的首枚世界賽金牌，他在東奧將進一步衝擊68公斤級的比賽。

中國隊由1984至2012年奧運，都是以男子籃球員為旗手，包括兩次的劉玉棟、姚明及1次的易建聯，上屆才改由男子花劍選手雷聲擔任（見下表）。中國男籃本月初篤定37年來，首次無緣出征奧運。

中國代表團歷屆奧運開幕禮持旗手

年份 持旗手

1984 王立彬（男籃）

1988 宋濤（男籃）

1992 宋力剛（男籃）

1996 劉玉棟（男籃）

2000 劉玉棟（男籃）

2004 姚明（男籃）

2008 姚明（男籃）

2012 易建聯（男籃）

2016 雷聲（男子花劍）

2020 朱婷（女排）、趙帥（男子跆拳道）

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