NBA總決賽｜賀利地關鍵搶截助公鹿三連勝 場數反超太陽「叫糊」 (19:23)

公鹿在總決賽前兩戰吞敗後，在陣容配置及防守陣式均有變動，其中因高位換防及協防過度而屢屢失分的問題，經多次調整後，今仗不但鮮見漏洞，更令太陽球星基斯保羅（CP3）及戴雲布克卡在攻守兩端都要付出更大體力。即使是役太陽在初段一度拉開16分，亦讓CP3在次節較多時間休息。惟公鹿主將字母哥、米度頓及賀利地同樣手感火熱，三人合共66次起手射入38球合轟88分，加上賀利地完場前16.7秒，在防守時從布克卡手上搶走皮球，造就字母哥快攻得分奠勝，終以4分力克對方，以場數3：2反超，周三在主場的第6戰「叫糊」。

字母哥賽後大讚賀利地：「他在場上的覆蓋面很大，此役證明了他在場上的影響力。」是役攻下40分的布克卡，則寫下總決賽史上連續兩場「40+」輸波的尷尬紀錄，他承認末段的失誤責無旁貸，亦不諱言對手整體表現更佳。

另外，華盛頓巫師宣布委任前丹佛金塊助教韋斯安些特（Wes Unseld Jr.）為主帥，亦是他16年執教生涯首次「坐正」。

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