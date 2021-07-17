東京奧運｜巴赫稱嚴謹防疫能扭轉民意 南非七欖成員抵鹿兒島後確診 (20:54)

組委今早公布，一名入住選手村的海外人士染疫，是村內確診第一例，據悉並非運動員。組委秘書長武藤敏郎稱，未知對手是否完成接種疫苗。東京都今日新增確診數字續高企，單日錄得1410宗，較前一天多逾百宗，亦是連續4天錄得破千宗新病例。日本國內持續有反對辦奧示威，國際奧委會主席巴赫今日出席記者會，表示防疫措施可扭轉民意：「無論是奧運還是其他活動，都沒可能得到100%支持，人們可以有不同意見。我們深知人命的重要性，所以會嚴謹防疫，即使不可能100%成功，但希望挽回人民信心。」

不過，奧運相關的確診個案繼續出現，鹿兒島政府表示一名南非七人欖球隊成員染疫，即時終止在該地的集訓，全員隔離及檢測。日本媒體則報道，東奧組委在東京都實施緊急事態下，仍擬於明晚為巴赫等舉行歡迎會，人數會在40人以上。組委主席橋本聖子表示，歡迎會早於一年前決定，席上不設飲食。

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