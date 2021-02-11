轉會︱阿仙奴勢斥5.3億簽三獅中堅賓韋特 傳哈利卡尼或罷操要求離熱刺 (19:18)

23歲的賓韋特去年才獲白禮頓回收首戰英超，但全季表現平穩下，仍在歐洲國家盃獲英格蘭隊主帥修夫基補選入伍。他現正休假，料月底才報到體測，完成轉會手續，用球能力不俗下將取代大衛雷斯離隊的空缺。阿仙奴早前已收購賓菲加左後衛紐奴泰華利斯，料日內亦有比利時籍中場盧干加完成隔離，正式由安德列治加盟，料作價1750萬歐元（約1.6億港元）。天空體育稱會方準備與中場伊美路維續長約，及向皇家馬德里報價，收購上季借將馬田奧迪加特。

阿仙奴上季英超僅排第8，今晚友賽作客蘇超冠軍格拉斯哥流浪，並賽前公布新季主場球衣。網民批評新設計的白直條，易令球衣被誤認屬於荷甲班霸阿積士。

在兩街之隔的熱刺，儘管新帥紐奴稱卡尼是熱刺球員，但英國《電訊報》引述其他球員消息，指卡尼休假後或不歸隊，要求轉會。紐奴又承認上季由皇馬外借回巢的加里夫巴利，今夏不會重返熱刺。

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