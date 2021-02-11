東京奧運︱烏干達失蹤選手傳逃至名古屋 酒店留字條「生活艱苦不想回國」 (16:17)

20歲的Ssekitoleko在5月的非洲舉重錦標賽，獲得男子67公斤級別銅牌，因而成為東奧候補選手，但日前得悉自己參賽無望，原定下周二（20日）離境。隊友確認他昨晨仍在酒店，但政府人員翌日中午未能收集其新冠病毒檢測樣本，始發現他逃去，紙條同時寫上可將行李歸還家人。有報道稱，Ssekitoleko只帶了信用卡及手提電話，閉路電視拍到他在當地早上6時半，出現在泉佐野其中一個JR鐵路站，購買一張往名古屋的新幹線車票，未知他有否登上列車。

烏干達籍運動員透過大賽逃亡並非首例，如2018年澳洲黃金海岸舉行的一屆英聯邦運動會，最少13名來自烏干達、盧旺達、塞拉里昂等非洲國家選手賽後未有返國，申請難民庇護或簽證延長，希望留在當地生活。

另外，東奧組委會表示今日有15個東奧相關感染個案，包括奧運村首次出現外籍人員中招，8人屬海外輸入亦是新高。

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