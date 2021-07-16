烏龍宣傳丨曼聯女足球衣廣告寫錯球員名　被狠批「真丟臉」 (20:52)

adidas今次的烏龍事件惹來美莉端納不滿，這名25歲守將在社交網站Twitter留言：「考慮到我曾為曼聯賣力3年，作為adidas運動員兩年……期望品牌寫對我的名字是合理事情。」adidas回應道：「美莉，我們混淆了，事情令人沮喪。你是adidas家族的一員，我們想補償你。給你的忠實的球迷一些件新球衣吧。告訴我們是誰，我們會交給他們。」

30歲的守衛艾美端納2018至21年間效力曼聯，上月尾與美國球會Orlando Pride簽約兩年，卻仍獲曼聯球衣贊助商adidas「眷顧」，她在社交網站嘲諷道：「永遠不要忘記你來自哪裏，我們必須做得更好！」前曼聯女足球員謝絲式絲禾夫（Jess Sigsworth）表示：「優秀的球員，優秀的人，但他們還是不知道她的名字。這只會發生在女足球員身上。」布力般流浪女足球員娜達莎芬頓亦留下恨恨一筆：「品牌公司往往只會說支持和推廣女運動員……adidas今次真丟臉。」

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