東京奧運丨佐高域落實四度征奧 續追年度金滿貫 (22:17)

佐高域於社交平台表示,已訂好赴日本的機票,將領塞爾維亞隊出戰東奧;在拿度及費達拿先後宣布因傷棄戰後,「三巨頭」只餘佐高域征奧。這名34歲球星今年連奪3項大滿貫,累積20「貫」追平兩大宿敵,若東奧封王,將搶先費達拿一步締「金滿貫」,亦距「年度金滿貫」美夢再近一步,剩下美國公開賽最後一塊拼圖。不過,他上屆奧運位列頭號種子,爆冷首圈下馬,歷屆個人最佳成績為2008年的銅牌。

此外,男單世界排名第17位的澳洲籍好手迪文亞,因感染新冠病毒退出東奧。女單方面,兩名前一姐艾莎蘭卡及姬爾芭同告退賽,艾莎蘭卡稱冀為白俄羅斯隊再戰2024年奧運,姬爾芭則表示需稍作休息,以迎接餘下的職業賽季。

其他報道:東京奧運丨劉慕裳冀爆發力制勝 5套拳爭空手道獎牌 總教練稱無弱點

其他報道:東京奧運|何甄陶破50自港績 A標入奧寫男將歷史 何南慧達B標接力「齊腳」

其他報道:東京奧運|東京都單日確診破1300 巴西柔道隊下榻酒店8職員染疫

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021