東京奧運丨劉慕裳冀爆發力制勝 5套拳爭空手道獎牌 總教練稱無弱點 (12:06)

唯一入圍東奧空手道項目的港將劉慕裳，正身處美國邁阿密最後衝刺，今早（16日）越洋接受本地傳媒訪問，與總教練William Thomas同稱以獎牌為目標。劉慕裳去年疫下留美特訓9個月，今年5月再赴當地逗留至今，她解釋：「回港訓練了大半年，進步速度不及在美國。我需要別人帶動，美國有其他奧運選手一起訓練，能激發我。」她表示準備了5套套拳出戰，以展示爆發力為主，預計屆時只需用4套，待籤表出爐後再決定部署。

東奧女子個人形項目下月5日上演，即日決出獎牌。劉慕裳將在本月28日由美國飛往東京，表示不擔心時差影響發揮，而且過往常到日本訓練，對當地天氣和氣氛均十分熟悉，亦有心理準備閉門作賽。

總教練William Thomas盛讚劉慕裳是全方位運動員，技術、體能、心理俱佳，尤其去年留美訓練期間，經歷只得訓練、食飯、休息的單調生活，磨練出更強心態，有助衝擊東奧獎牌。劉慕裳亦笑稱：「自己本來十分怕悶，但竟然捱過得美國特訓，好像為了奧運夢改變不少，覺得十分深刻。」

相關報道：東京奧運｜何甄陶破50自港績 A標入奧寫男將歷史 何南慧達B標接力「齊腳」

其他報道：東京奧運｜東京都單日確診破1300 巴西柔道隊下榻酒店8職員染疫