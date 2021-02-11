港超｜愉園職球員料獲分期歸還欠薪 貝鈞奇稱曾催班主找數 飛馬命運月底揭盅 (21:34)

愉園球員周一召開記者會，透露愉園欠薪總額達550萬，涉及42名職球員，要求會方兩周內支付欠薪。十數名球員今午到旺角政府合署的勞資關係科出席勞資調停會，資方代表為身兼香港車路士足球學校董事林燦彬，至於愉園足球部班主陳志實因身在廣州，以長途電話方式在會上與球員溝通。

經過會面約一小時，有份出席的門將屠俊翹透露資方承諾會以分期付款形式，逐周支付球員要求的欠薪金額：「球員會先看首周情况如何，若然連第一星期目標都做不到，最終分十星期也是一樣。每周金額大既數十萬元，不會是一次過要求付過百萬元。勞工處都認為，分期付款還清是合理。」據悉，資方每周支付欠薪金額約25至30萬元，預計最快也要4至5個月才可還清550萬元欠薪總額。

愉園球員日前舉行記者會，表示貝鈞奇於年初退任愉園俱樂部有限公司董事一職，但未助球員解決欠薪問題。貝鈞奇今午在足總董事會後回應，澄清自己於去年12月辭任，指初時獲邀擔任董事時，已跟球會高層「約法三章」，包括不涉投資金錢及參加球會管理，亦否認早已知悉欠薪：「欠薪涉勞工條例，我不會冒風險掛名。」

被問到有關舉動會否有礙觀感，貝鈞奇稱背後其實已多次催促班主陳志實「找數」。他重提2014年愉園曾發生打假波事件而退出，當年他有借糧補貼球員，承擔過同類事件多次「已怕怕」，故今次無必要再而三這樣做。

此外，貝鈞奇稱，下季港超暫有6隊肯定參與，除了愉園退出，天水圍飛馬今日去信足總交代，將於本月底前答覆是否續戰港超，同時他會嘗試邀請港甲冠、亞軍港會及高力北區等升超。貝鈞奇稱，聯賽或要踢四循環，或在盃賽增場數以符合亞洲足協要求的每季比賽場數：「這是最壞打算，我們當然不希望出現。足總不可能代球會支薪，否則聯賽運作很不健全。羅生（羅傑承）當年搞南華有聲有色，是有心人，希望能繼續（營運飛馬），也希望球圈人士團結，也會盡快召開港超會議討論。」

港隊主教練方面，行政總裁譚秋朗稱足總已展開招聘程序，預計需時3至4個月，10月底的U23亞洲盃外圍賽，料會由本地教練帶隊。他亦透露，足總已覓得新技術總監人選，並已向對方開出聘約。

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