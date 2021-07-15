歐國盃｜倫敦警方稱若不介入平亂決賽已取消 辛祖認被種族歧視非新鮮事 (23:38)

意大利隊周日在歐國盃決賽以互射12碼挫英格蘭隊賽前，溫布萊球場的保安人員無法阻止場外約300名無門票球迷衝入球場，需由倫敦警方介入。倫敦警察廳高級警官干洛斯說：「我不能接受當日的警方行動失敗的說法。我支持公共秩序指揮官做出的艱難決定……沒有及時干預，比賽或已無法舉行……令人遺憾的是，少數暴力球迷試圖為滿足個人私慾而劫持決賽。」他又讚揚警方迅速回應隨後發生的混亂和暴力場面。警方連日累計共拘捕86人，但證實19名警務人員受傷。另外，英格蘭國腳後衛哈利馬古尼證實，其身在現場的56歲父親，當日被推撞至肋骨受傷和難以呼吸。

此外，警方拘捕4名涉及決賽後種族歧視者，他們涉歧視射失12碼的英格蘭國腳拉舒福特、布卡約沙卡名查頓辛祖。辛祖為「宴客」公開道歉，又稱這是「有生以來感覺最差」，並說：「「我不會假裝沒看到我們3人遭種族歧視，但遺憾的是，這並不是新鮮事。作為一個社會，我們需要做得更好，讓這些人承擔責任……仇恨永遠不會獲勝。所有遭受過類似虐待的年輕人，請昂首挺胸，繼續追求自己的夢想。」另外，捷克隊前鋒柏德列舒希克在分組賽挫蘇格蘭隊，於離門49.7碼的長程建功，被評選為今屆歐國盃最佳入球。

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