轉會｜「新保方」當拿隆馬落實投PSG 1.1億年薪 基奧特加盟AC米蘭 (17:08)

當拿隆馬上月底約滿離開效力8年的母會AC米蘭，日前在個人社交網發文道別，這名有「新保方」之稱的應屆歐國盃最佳球員，將隨前輩保方步伐加盟PSG這支法甲豪門。他說：「我很高興能夠成為這間大球會的成員。我已經準備好接受新挑戰，繼續進步。加盟PSG後，我希望盡全力贏得比賽，為球迷帶來快樂。」據報當拿隆馬年薪高達1200萬歐元（約1.1億港元）。PSG今夏已連簽4將，包括韋拿杜姆、阿舒拉夫、沙治奧拉莫斯及當拿隆馬，除了阿舒拉夫，其他3人均無需轉會費以自由身加盟。

AC米蘭名宿兼體育總監馬甸尼表示，對當拿隆馬離隊感到遺憾：「即使我們已簽入一名出色的門將，但他的離隊對我們是重大損失。」AC米蘭已落實從法甲盟主里爾簽入門將邁治蘭，他是法國隊今屆歐國盃的後備門將。此外，馬甸尼證實，車路士中鋒基奧特將會加盟「紅黑兵團」，日內抵達米蘭接受體測：「他是冠軍級人馬，不止是在國家隊，他在車路士也協助贏得歐聯。」據報這名34歲法國隊前鋒將簽約兩年，有望跟39歲老將伊巴謙莫域，組成合計73歲的經驗鋒線。

意甲亦公布新一季賽程於下月22日開鑼，AC米蘭於9月20日第4輪作客大戰祖雲達斯，11月7日首場米蘭打吡對衛冕的國際米蘭。至於由摩連奴接掌的羅馬，首輪聯賽將主場對費倫天拿，10月17日作客遇上有基斯坦奴朗拿度（C朗）的祖雲達斯，12月5日將首次在意甲主場倒戈前東家國米。

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