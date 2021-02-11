轉會｜「新保方」當拿隆馬落實投PSG 1.1億年薪 基奧特加盟AC米蘭 (17:08)

巴黎聖日耳門（PSG）今晨（15日）宣布，落實簽入剛為意大利隊贏得歐洲國家盃的賽事最佳球員基安盧基當拿隆馬，這名22歲門將簽約至2026年，將披50號球衣，亦是繼韋拿杜姆及沙治奧拉莫斯後，今夏第3名以自由身加盟PSG的球員。
當拿隆馬上月底約滿離開效力8年的母會AC米蘭，日前在個人社交網發文道別，這名有「新保方」之稱的應屆歐國盃最佳球員，將隨前輩保方步伐加盟PSG這支法甲豪門。他說：「我很高興能夠成為這間大球會的成員。我已經準備好接受新挑戰，繼續進步。加盟PSG後，我希望盡全力贏得比賽，為球迷帶來快樂。」據報當拿隆馬年薪高達1200萬歐元（約1.1億港元）。PSG今夏已連簽4將，包括韋拿杜姆、阿舒拉夫、沙治奧拉莫斯及當拿隆馬，除了阿舒拉夫，其他3人均無需轉會費以自由身加盟。
AC米蘭名宿兼體育總監馬甸尼表示，對當拿隆馬離隊感到遺憾：「即使我們已簽入一名出色的門將，但他的離隊對我們是重大損失。」AC米蘭已落實從法甲盟主里爾簽入門將邁治蘭，他是法國隊今屆歐國盃的後備門將。此外，馬甸尼證實，車路士中鋒基奧特將會加盟「紅黑兵團」，日內抵達米蘭接受體測：「他是冠軍級人馬，不止是在國家隊，他在車路士也協助贏得歐聯。」據報這名34歲法國隊前鋒將簽約兩年，有望跟39歲老將伊巴謙莫域，組成合計73歲的經驗鋒線。
意甲亦公布新一季賽程於下月22日開鑼，AC米蘭於9月20日第4輪作客大戰祖雲達斯，11月7日首場米蘭打吡對衛冕的國際米蘭。至於由摩連奴接掌的羅馬，首輪聯賽將主場對費倫天拿，10月17日作客遇上有基斯坦奴朗拿度（C朗）的祖雲達斯，12月5日將首次在意甲主場倒戈前東家國米。
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