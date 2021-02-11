棒球丨日本球星大谷翔平MLB明星賽首亮相 正選投打「二刀流」寫聯盟歷史（附精華） (21:21)

MLB明星賽的焦點，落在今季屢破紀錄的大谷翔平身上。這名風頭躉以投打「二刀流」聞名，賽會亦特別修例，造就他成為1933年創辦明星賽以來，首個以正選投手及第一棒打擊手雙重身分作戰的球員。相隔26年再有日籍投手任正選，大谷毋負眾望投出破賽事紀錄的時速100.2英哩，亦是明星賽史上第2人球速「破百」，此前只有2018年效力波士頓紅襪的美籍名將基斯些爾（Chris Sale）做到。

大谷隨後以指定打擊身分續留場上，雖未擊出安打，仍看齊同鄉傳奇鈴木一朗，成為歷來第2個日籍球員於明星賽負責第一棒。美聯終在近5萬名觀眾見證下以5：2勝出，連續8屆擊敗國家聯隊（簡稱國聯）；拿下勝投的大谷在明星賽首戰報捷，返回休息室續成其他球員的「集郵」對象，芝加哥白襪投手亨特利（Liam Hendricks）更盛讚對方謙虛和親切感兼備。

大谷對於成為明星賽「二刀流」第一人，表示深感光榮，但亦坦言心情難免緊張，亦因前日戰畢全壘打大賽，再歷昨仗相當疲憊，但非常享受。他又與高中師兄、效力西雅圖水手的投手菊池雄星合照留念，二人特意帶上昔日在花卷東高校的球衣，並在戰袍寫上「從花卷到世界」，讓這間位於岩手縣的母校，在世界棒球界盛事上揚名。

此外，22歲多倫多藍鳥一壘手葛尼路首膺最有價值球員（MVP），創下歷屆最年輕紀錄，這名「星二代」亦和父親成為歷來第3對於明星賽先後轟出全壘打的父子兵。不過，葛尼路受訪時笑稱，自己亦把票投給人氣極盛的美聯隊友大谷。

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