歐國盃丨最佳陣容出爐 意大利5將入圍成大贏家 C朗偕勞基梳爾落選 (20:44)

入選最佳的意大利國腳，分別是榮膺歐國盃最佳球員的門將基安盧基當拿隆馬、當選決賽最佳的中堅邦路斯、8強賽左腳跟腱重創的左閘史賓亞蘇拿、中場大腦佐真奴費路，以及在淘汰階段表現可圈可點的翼鋒費達歷高基艾沙；惟隊長基亞連尼名落孫山。

英軍入選國腳是中堅哈利馬古尼、右閘基爾獲加和翼鋒史達寧；入4球的隊長哈利卡尼、中場加雲菲臘斯及左閘勞基梳爾落選。餘下3名球員分別是賽事最佳年輕球員、西班牙隊中場柏迪、丹麥隊中場賀積查治和比利時隊箭頭盧卡古。此外，葡萄牙隊的基斯坦奴朗拿度（C朗），與同入5球齊膺神射手的捷克隊前鋒柏德列舒希克也沒入圍。

歐國盃最佳陣容（4-3-3）

基安盧基當拿隆馬（意大利）

基爾獲加（英格蘭） 邦路斯（意大利） 哈利馬古尼（英格蘭） 史賓亞蘇拿（意大利）

賀積查治（丹麥） 佐真奴費路（意大利） 柏迪 （西班牙）

費達歷高基艾沙（意大利） 盧卡古（比利時） 史達寧（英格蘭）

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