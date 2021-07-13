歐國盃丨意大利首都勝利巡遊 基亞連尼冠軍獻已故戰友艾斯托利 (18:32)

意大利隊贏得相隔53年首個歐國盃，返國後在羅馬展開盛大的慶祝活動，其間全隊職球員在警方開路下，乘坐藍色的開蓬巴士與民同樂。意軍其後與溫布頓網球錦標賽男單亞軍貝列天尼，先後獲總統馬塔雷拉及總理德拉吉接見，馬塔雷拉及德拉吉獲贈國家隊10號球衣。

36歲的基亞連尼代表球隊致辭道：「我們想把勝利獻給你（馬塔雷拉）和世界上數以百萬計的意大利人，他們從來沒讓我們孤獨，一直陪伴着我們。我們也把敬意獻給大衛艾斯托利，我們希望他能和我們一起，他總是在那些曾見過他的人的腦海和心中。」艾斯托利於2018年3月4日因心臟驟停猝逝，終年31歲。這名費倫天拿前隊長在2011至2017年間，曾為意軍鎮守後防14次入1球。

基亞連尼又稱讚意軍「從未失去信心，即使在困難中仍互相支持，將團隊利益置於個人利益之上」，並表示「隊內通過分享友誼而改變，友誼是人生中最美好的感情之一」。他又不忘鼓勵貝列天尼：「你最近幾星期的表現令我們如癡如醉，我們為你歡呼雀躍，就像是我們的隊友，不要停步。這連繫讓我們感覺大家是意大利兄弟。」25歲的貝列天尼是首個晉級溫網男單決賽的意大利籍球手，亦是職業賽生涯首次在大滿貫坐亞望冠，惟最終反負「一哥」佐高域屈居亞軍。

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