歐國盃丨F1車手諾利斯觀戰後遇球迷衝突 限量版名表被搶走 (17:27)

F1麥拿侖車隊今日（13日）證實，旗下車手諾利斯在觀賞歐國盃決賽期間，被捲入球迷衝突及被搶手表，但沒受傷，麥拿侖稱警方已介入調查。據報事發時他正在駕車離開場館，被一群人伏擊並搶劫，被盜手表是車隊贊助商Richard Mille的訂造款式，英媒估計價值4萬鎊，《ESPN》報道則稱這款限量版名表價值10萬美元（約78萬港元）。

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諾利斯本周末將在主場出戰F1英國站，歷此驚魂後未在社交平台透露此事，只轉發關於英格蘭隊射手拉舒福特的帖文，聲援因射失12碼遭種族歧視的同鄉。同屬英籍的「黑帝」咸美頓亦撰文聲援被歧視的3將，稱歧視言論令球員落敗後承受雙重打擊。

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