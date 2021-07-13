歐國盃丨拉舒福特撰長文為宴客道歉 還擊歧視永不為黑人出身道歉 (12:40)

23歲的拉舒福特因行善去年獲英女王授勳，如今因歐國盃決賽宴客被國民指摘，更和同為黑人的查頓辛祖及布卡約沙卡遭歧視。「福仔」於完賽後一天，在社交平台總結今屆歐國盃：「決賽，55年，一球12碼，歷史。如今只能說對不起，真希望事情往另一方向發展。」他行文間盡顯內疚，慨嘆自己睡夢中都能射入12碼，偏偏臨場失準，令球隊和所有人失望，但亦感恩與隊友建立牢不可破的情誼。

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福仔又表示，願意承受有關球場表現的一切批評，但不接受歧視言論：「我永不會為我的身分和出身道歉，我人生最自豪的時刻，是在胸前掛上三獅隊徽。我是拉舒福特，一個來自曼徹斯特南部的黑人。若我一無所有，仍有這身分。」迪格蘭賴斯、連格等三獅戰友，以及福仔所屬球會曼聯均留言力撐。

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