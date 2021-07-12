歐國盃決賽︱意大利氣勢年半內難消散 明冬世盃有望再做英雄 (22:30)

過去8屆歐國盃盟主，只有2008年的西班牙隊能在兩年後揚威世界盃，其次是1996年歐國盃冠軍德國隊，於1998年世盃8強止步，其餘前冠軍如上屆歐國盃盟主葡萄牙隊、2012年的西班牙隊和1988年的荷蘭隊，在其後的世盃16強便出局；2000年的法國隊更在世盃分組賽「畢業」，甚至出現2004年的希臘隊和1992年的丹麥隊，無法亮相世盃。

惟意大利隊文仙尼一直親和力足，甚得民心，突出事例是他今屆盡量讓每個球員落場，最終只有三號門將阿歷斯美列特沒有披甲，而首席龍門基安盧基當拿隆馬、左閘史賓亞蘇拿、中場文路爾盧卡迪利及翼鋒費達歷高基艾沙等，則勢成明年世盃四線主力，中場白賴仁基斯坦迪、馬迪奧比辛拿及後衛巴斯東尼等亦有望進一步崛起，而若老將中堅基亞連尼決定續戰，與邦路斯能保持佳態，兩人勢續成球隊的定海神針。

英格蘭隊近年也人才輩出，今屆首次出席國際大賽的美臣蒙特、菲爾科頓、布卡約沙卡、迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯及查頓辛祖等，明冬都有望在世盃肩負更重要角色，惟要留意的是，英軍近兩次大賽取得佳績疑與走線成功有關，明年再獲幸運之神眷顧存疑。

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