歐國盃決賽︱邦路斯展「大叔的愛」 偕基亞連尼與獎盃同眠 稱要齊戰世盃 (19:24)

意軍今晨憑邦路斯扳平，再互射12碼擊敗佔主場之利的英格蘭隊，相隔53年再膺歐洲冠軍。大軍在今午（當地早上）乘專機回到意國首都羅馬，先到酒店休息及用餐，本港時間今晚11點將在總統官邸外，伙總統馬塔雷拉與民同樂，之後前往基吉宮與總理德拉吉等出席晚宴。

基亞連尼進入酒店時戴上皇冠，之後上載照片，效法前隊長簡拿華路15年前贏得世界盃後，將獎盃放在酒店牀上的枕頭，稱「要跟從傳統」。邦路斯上載二人與獎盃在牀上的合照，並寫道：「安心躺平，我們會保護你。」36歲的基亞連尼今晨賽後被問到明年會否續戰世界盃決賽周時，未有給予確實答案，但年輕兩年的邦路斯在邊搭咀：「不要擔心，我度假時會說服他（繼續）。」

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