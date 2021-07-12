東京奧運｜佐高域為東奧蒙疫情陰霾失望 憂限制多 奪溫網後拒承諾征奧 (17:14)

佐高域在溫網男單爭取三連霸，最後一關遇上大滿貫決賽新丁貝列天尼，首盤領先下遭逼入搶七戰，更以細分4：7反負，但苦戰以兩盤6：4反超前，鬥足近3小時後終以6：3奠勝。意籍新星貝列天尼賽後趕赴溫布萊，支持國家隊出戰歐洲國家盃決賽，佐高域歷來六奪溫網之後，睇齊兩大宿敵的「20貫」成就，則不忘向二人致敬：「他們是網球壇傳奇，是我球員生涯最重要的對手。沒有他們，我沒可能知道要改善之處，如何在心理、體能及戰術上變得更強。」

東京奧運明日進入10天揭幕倒數，佐高域過去最佳戰績是2008年北京奧運男單銅牌，「泥地王」拿度早已表明退出東奧，在網上恭賀佐高域的費達拿，亦表示未決定是否為瑞士隊出征。佐高域稱霸溫網前，今季已奪澳洲公開賽與法國公開賽冠軍，若稱霸東奧及緊接的美國公開賽，便能成為金滿貫男將第一人。不過，他表示：「近期聽到不少壞消息，亦知道選手村的防疫措施嚴格，難帶同自己的團隊出征。我確有點拿不定主意，可能只有50%機會出戰。」

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