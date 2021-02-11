港超｜愉園涉欠薪550萬 職球員促兩周內支薪 小將:戶口曾跌至個位數 (18:08)

愉園球員上周二及四就欠薪分別到香港足球總會及勞工處立案求助，22名職球員今午召開記者會，除了本地球員及多名外援，主教練鮑家耀亦有出席。林毅東表示，愉園欠薪由去年中已發生，綜合球員資料，他指愉園今季欠薪達550萬元，涉32名球員，5名教練及5名職員，平均欠薪至少半年，部分青年球員更欠薪長達9個月。外援因在今年4月底港超對晉峰時曾罷踢，會方事後支付了部分薪酬，才欠薪「僅」3個月。

林毅東說：「理解本地球圈生態，但職球員已跟球會共度哂所有難關，但到6月底完約仍未收到應得薪酬，現在已頂無可頂。」他以自己情况為例，去年在6月底、9月底及10月底，才陸續收到去年4、5及6月的人工，今年則自2月起再未收到薪金，累積欠薪7個月。

他續道，會方已觸犯兩條勞工法例，包括無供強積金5個月及在支薪日7天內支薪，透露積金局因而有調查事件。球員上周四到勞工處立案控告愉園體育會5名董事，以及愉園俱樂部公司兩名董事，分別為足主陳志實和林燦彬。他表示過程中亦發現，足總主席貝鈞奇於今年初突然退出愉園俱樂部董事名單。足總將於周四董事會討論愉園情况，球員同日會在勞工處安排勞資調停會，與資方之一林燦彬會面。

林毅東補充，上次遇見陳志實已是去年新年，最近會方支付部分的欠薪，均由身兼香港車路士足球學校董事林燦彬支付。他總結時提出3項訴求，包括要求僱主有實際回應行動、呼籲足總監管球會狀况，以及身兼愉園體育會主席的貝鈞奇，可更關心球員情况：「愉園球員通常遇到情况是，會方在星期一時話星期五出，星期五時再話下星期一，情况維持3至4個月至完季。球員想踢波、想繼續有合約，球季期間只能無奈接受。」

鮑家耀稱，在球圈多年也未遇過這情况：「球員肯繼續踢堅持下去其實很難得，如果我做球員欠薪3個月，可能已經不踢了，希望足總將來可避免球會再有這情况。」23歲後衛黃浩然稱，球隊青年球員欠薪情况嚴重，常被會方安排至最後才處理薪酬：「除了財政，也對球員心理都有影響，財政沒保障時，又能否投入到工作上。」他透露，試過銀行戶口剩個位數，要轉用電子月結單，因不希望讓家人得悉情况。

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