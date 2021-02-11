歐國盃決賽｜沙卡與隊友遭網民攻擊 約翰遜斥種族歧視者可恥 警介入調查 (15:24)

英格蘭足總在社交網站Twitter表示：「我們一些球員在這個夏天為這件國家隊球衣付出一切，在今晚的比賽後卻受到了網上的歧視，這讓我們感到噁心……我們支持我們的球員。」另一聲明則指出：「英格蘭足總強烈譴責一切形式的歧視，並對社交媒體上針對英格蘭球員的網絡種族主義感到震驚……這種令人厭惡的行為是不受歡迎的。」倫敦警方證實，他們正調查這些「攻擊性和種族主義」的帖子，又表示「這種冒犯是完全不可接受和不能容忍」。約翰遜亦在社交網連環發文，先是安慰主場失冠的球隊，讚揚職球員值得鼓勵，又稱三獅應受到尊重和予以掌聲，種族歧視者應為行為感羞恥。

英格蘭隊今屆每場歐國盃比賽前，都會全體做單膝脆動作，以示支持平權和公義。

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