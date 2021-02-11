歐國盃決賽｜意大利奪冠證變革成效 基亞連尼破保方紀錄 讚門神後繼有人 (13:11)

意大利隊在2017年世界盃外圍賽止步，無緣翌年的俄羅斯世界盃後，世界排名跌至歷史新低。主帥文仙尼於2018年5月接手，3年多以來領軍39仗勝率高達71.8%僅負兩場，23場零失球，現更累積連續34場不敗。今仗決賽他在55分鐘變陣，換走前鋒恩莫比尼及中場尼高路巴列拿，換入杜文尼高貝拉迪及白賴仁基斯坦迪，效果立竿見影成功扳平，更解放了翼鋒費達歷高基艾沙有更多進攻空間，令英格蘭隊門前風聲鶴唳，而在加時意軍亦早已作出5個換人調動，決定明顯較英格蘭隊領隊修夫基果斷。賽後文仙尼喜極而泣：「球隊踢出非凡表現，而且我認為仍然有提升空間，我為所有意大利人感到高興。之前我不敢想像球隊能夠捧盃，但這班球員實在很了不起。今場非常艱辛，失球後更令形勢困難，但我們後來主導賽事，互射12碼需要運氣，我為英格蘭感到遺憾。」據報意大利第二度贏得歐國盃，今屆累積獎金高達3400萬歐元（約3.14億港元），包括1000萬歐元冠軍獎金。

除了文仙尼領軍有功，一對老將中堅亦功不可沒。基亞連尼及邦路斯於2012年歐國盃決賽正選並肩上陣，但留下慘痛回憶，遭西班牙隊大炒0：4落敗。9年後兩人已成老將合計70歲，但同在今屆決賽打破紀錄。邦路斯於法定時間門前扳平的入球，以34歲零71天成為歐國盃決賽歷來最年長入球球員，亦在互射12碼第3輪操刀射入。當賽前英軍陣營鋪天蓋地高呼「足球回家了」，邦路斯賽後也刻意走到鏡頭面前大叫：「它回去羅馬了（It's coming to Rome）！」基亞連尼亦以36歲零331天，成為歐國盃決賽史上最老隊長，超越同鄉保方於2012年一屆保持的34歲零154天紀錄。

不過，論奪冠最大功臣，不得不提年僅22歲的門將基安盧基當拿隆馬，他繼4強對西班牙隊，再次在互射12碼階段挺身而出，撲出兩球12碼，賽後獲選為今屆歐國盃最佳球員，成為繼丹麥傳奇舒米高後，第2名獲此殊榮的門將，亦正式就成為門神保方接班人「正名」。賽後基亞連尼大讚道：「我真的很幸運，因為我以前可以與保方做隊友，現在我身後就有當拿隆馬，他們同樣厲害！」

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