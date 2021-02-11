歐國盃決賽｜修夫基為12碼調動認責 卡尼認因失冠受傷 放眼世盃再進一步 (12:05)

修夫基在加時補時階段才換入拉舒福特及查頓辛祖，並安排19歲小將布卡約沙卡操刀第5輪，結果3人都同樣射失，賽後備受千夫所指，也令門將比克福特即使撲出兩球亦未足以助英軍勝出。

修夫基在球員時代於1996年歐國盃4強對德國隊，因射失12碼而令三獅無緣決賽，25年後再次在溫布萊球場以12碼落敗，換成領隊身分一樣無法彌補遺憾。他賽後解釋球員主射的次序：「這是我的決定，我是根據他們在訓練時的表現來決定由誰主射12碼，不是球員自主，完全是我的責任。」

修夫基總結時稱決賽落敗是「無比痛苦」，惟讚揚球員已傾盡全力，並就失利公開道歉：「我們做好了充分準備，開局也很好，遺憾是未能將所有機會轉化成入球。這樣的爭冠機會人生難求，我們當然無比失望，但球員已傾盡所能，可為自己的表現感到自豪。」

隊長前鋒哈利卡尼賽後也承認，這場敗仗對他們日後的職業生涯造成傷害：「以互射12碼方式落敗，一定是世上最差的感受。現在我們受傷了，也會受傷一段時間，但球隊在今屆賽事踢得很好，要抬起頭來。目前國家隊處於正確軌道，希望明年（世界盃）會更進一步。」卡尼的職業生涯連同在球會熱刺，今次是第4次打入盃賽決賽，但同樣屈居亞軍兼無法在決賽入球，今仗更是零射門，未能打破「無冕」宿命。

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