歐國盃決賽｜英格蘭決戰意大利 卡尼激鬥基亞連尼 齊提隊友最緊要冷靜 (23:40)

英格蘭vs.意大利 ViuTV99台、now616/618台 周一凌晨03：00直播

此役是英格蘭隊自1966年世界盃後，首次在大賽坐亞望冠，除了英女王伊利沙伯二世、威廉王子、首相約翰遜等，甚至遠自荷李活的影星湯告魯斯均為「三獅軍團」打氣，主帥傷夫基亦明言「要將冠軍帶回家」，政府及民間方面也密鑼緊鼓計劃不少慶祝活動。可是隊長哈利卡尼不以為然：「目前當然會出現興奮和期待，但現在最重要是保持冷靜和放鬆，向前看及盡量享受即將來臨的時光。」已入4球的他又了解自己的爭取「士哥」的絆腳石，正是意軍一對中堅基亞連尼及邦路斯：「他倆是出類拔萃的守將，職業賽生涯身經百戰。我渴望與世上最佳後衛交手，他們也在等待我。」

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基亞連尼則向英格蘭隊「送高帽」：「卡尼與其隊友史達寧是不同類型的攻擊球員，對方還有其他突出的鋒將，後備兵足以成為另一支決賽球隊。」惟基亞連尼並沒妄自菲薄，強調頭腦清醒成為意軍晉身決賽的關鍵，「我希望它可進一步協助球隊凱旋」。教練文仙尼亦為麾下減壓：「我盼望球隊在放假前，能再次為球迷帶來90分鐘娛樂。」這曼城前帥稱，上仗以互射12碼淘汰西班牙隊前，本想為支持者提供賞心悅目的賽事，惟在控傳戰術上，「鬥牛軍」實在表現較佳，令意軍陷於被動。

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