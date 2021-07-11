亞冠︱傑志緣盡淘汰賽 最佳次名之爭遭大邱反壓 韓職4軍出線 (22:09)

J組的傑志上周只能賽和大阪櫻花，在3席以最佳小組次名出線東亞區8強的爭奪戰，肯定落後浦項及F組的泰超球隊巴吞聯。儘管H組的大阪飛腳前晚以1：2不敵由莫度巴路獻絕殺的全北汽車，6戰只得9分，較傑志少兩分，列東亞區5組小組次名中最差，但大邱在烏茲別克上演的I組憑日援西翼上半場先開紀錄，韓國前國腳李根鎬、巴西籍射手艾格般奴及後備前鋒鄭治仁易邊後各入1球，4：0擊敗聯合城後6戰得12分。

連同全北、浦項及衛冕之師蔚山現代，大邱贏波令亞冠繼2015年後，再有4支韓職球隊一同出線淘汰賽。3支日職勁旅川崎前鋒、大阪櫻花、名古屋鯨魚及泰超的巴吞聯，同受惠於澳職3軍退賽以及中超代表派青年軍應戰，得以輕鬆晉級。

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