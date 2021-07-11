亞冠︱傑志緣盡淘汰賽 最佳次名之爭遭大邱反壓 韓職4軍出線 (22:09)

韓職球隊FC大邱今晚（11日）於亞冠I組以4：0大勝菲律賓代表FC聯合城，從J組的港超冠軍傑志手上搶走較佳小組次名出線資格。上周五先完成分組賽的傑志，與G組的浦項制鐵6輪同得11分，但得失球差少1球，最終於亞冠高分出局。
J組的傑志上周只能賽和大阪櫻花，在3席以最佳小組次名出線東亞區8強的爭奪戰，肯定落後浦項及F組的泰超球隊巴吞聯。儘管H組的大阪飛腳前晚以1：2不敵由莫度巴路獻絕殺的全北汽車，6戰只得9分，較傑志少兩分，列東亞區5組小組次名中最差，但大邱在烏茲別克上演的I組憑日援西翼上半場先開紀錄，韓國前國腳李根鎬、巴西籍射手艾格般奴及後備前鋒鄭治仁易邊後各入1球，4：0擊敗聯合城後6戰得12分。
連同全北、浦項及衛冕之師蔚山現代，大邱贏波令亞冠繼2015年後，再有4支韓職球隊一同出線淘汰賽。3支日職勁旅川崎前鋒、大阪櫻花、名古屋鯨魚及泰超的巴吞聯，同受惠於澳職3軍退賽以及中超代表派青年軍應戰，得以輕鬆晉級。
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