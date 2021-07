恐怖意外︱MMA名將麥基哥拗柴 斷脛骨需做手術 難重返巔峰 (18:39)

麥基哥在年初的UFC 257已首次敗予普利亞,視今仗為復仇戰。他在今日甫開賽即主動進攻,甚至嘗試裸絞,但普利亞擺脫,反將麥基哥打倒在地。二人在完首回合前再站起,麥基哥施展一輪連環拳不果,踏後調整時突失平衡倒地。慢鏡顯示其左足踝未能承受身體而扭曲,醫生當場要求結束比賽,拳證則判普利亞首回合技術性擊倒勝出。麥基哥戰績改為22勝(19KOs)6負;普利亞則為28勝(14KOs)6負。

麥基哥賽後坐在八角籠內,由醫療人員固定足踝,穿上保護靴時接受訪問,堅稱賽果應判為醫生終止比賽,拒絕認輸:「我原本在打甩他的頭,踢甩他的腳,他努力縮短距離打近身戰。這還未結束,需要的話場外解決也可。」麥基哥罕有暗示要求重賽,但同樣32歲的普利亞表明無意再戰。UFC主席Dana White亦表示,普利亞下一仗將挑戰巴西籍現任輕量級冠軍查爾斯奧利華拉。

一直以出位行徑聞名的麥基哥過去兼戰沉量級,2016年成為UFC首名同時間包攬不同級別冠軍的選手,現時商業代言合約總值高達1.58億美元(約12.2億港元),令他在今年5月公布的福布斯運動員年度收入排行榜,力壓美斯、勒邦占士、費達拿等居首。然而,他近5年只得1勝3負,戰績未比得上名氣,過去也屢捲爭議,包括曾襲擊對手的隊巴,數次因傷人、性侵等事件惹官非,再次落敗後續成網民笑柄。

他賽後訪問續打口水戰挑火頭,笑言雖然斷腳,但普利亞的妻子還是可傳短訊約他到夜店,令對方走近向他舉中指。Dana White認為,現排第5的麥基哥仍有能力重返巔峰,「但問題是擁有現時的財富,他還是以前那個麥基哥嗎?他能夠專注嗎?」

“Your wife is in mi DMs” says McGregor pic.twitter.com/kkTlMdpkp7