美洲盃︱阿根廷奪冠感言獻馬拉當拿 美斯帶傷圓夢 讚年輕人是國家隊未來 (15:21)

美斯贏得在國家隊首項錦標，賽後除了發文爆粗並感謝上帝，受訪時亦難掩喜悅：「這太瘋狂了，我現在非常幸福，之前的結果都很難受，但我知道這個時刻總會發生。我對這支阿根廷隊充滿信心，由上屆美洲盃開始，我們愈踢愈好，目標很明確，就是要贏得今屆冠軍，這個時刻我已夢想很多次。我遇過失敗，之前去度假的感覺很差，今次就不同了。」美斯認為這場賽事將會列入史冊：「不僅因為我們成為冠軍，還有是在巴西奪冠。我之前告訴陣中年輕球員們，你們是阿根廷的未來，今次他們證明了這點。」

繼4強互射12碼做功臣，門將達米安馬天尼斯在決賽作出兩次關鍵撲救，對巴西隊力保不失，在美洲盃4場零失球，大熱當選今屆賽事最佳門將。他表示這個冠軍屬於美斯：「這個冠軍令所有阿根廷人民感到驕傲，美斯，這是屬於你的。」主帥史卡朗尼透露，美斯在近兩仗都是帶傷披甲：「他的腿筋有點傷，在4強對哥倫比亞及決賽對巴西隊，他都是帶傷出賽，在賽事發揮了多少水準我也不清楚。即使沒有這個冠軍，美斯在我眼中仍然是最佳，如果阿根廷球迷能像球隊成員一樣了解他，也許會更愛戴他。」

巴西隊衛冕失敗，隊長堤亞高施華承認球隊今仗發揮欠佳，並以「下半場只有一隊想比賽」，暗示阿根廷隊領先後踢法消極，不斷犯規和回傳消耗時間：「今屆我們表現出色，值得晉身決賽，奪冠機會是50%，雙方都各有一名偉大球員（美斯及尼馬）。我們應該抬起頭來，遺憾的是只有一隊能高舉獎盃，過去我也經歷過在歐聯決賽失利，這就是足球。」

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