美洲盃︱美斯與5年前C朗「同日」捧盃 為阿根廷隊破荒 成金球獎大熱 (12:37)

美斯在決賽雖未有入球及助攻，但無礙當選賽事最佳球員，賽後被隊友拋高慶祝。作為巴塞隆拿前隊友，巴西隊球星尼馬賽後亦走向與美斯相擁恭賀。美斯以隊長身分高舉美洲盃冠軍後，事後留在球場立即用手機與家人FaceTime，情况像前隊友蘇亞雷斯今季尾為馬德里體育會贏得西甲時一樣。網上片段所見，美斯三子亦興奮地高歌。在西班牙的巴塞隆拿球迷，也紛紛走到街上為美斯狂歡。

今次是美斯職業生涯第36個冠軍，但有34項都來自球會巴塞隆拿，包括10次西甲及4次歐聯。2008年北京奧運，他為阿根廷奧運隊贏得金牌，當時決賽一球奠勝擊敗尼日利亞隊的，同是今次美洲盃入球功臣迪馬利亞。巧合地，美斯與宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗），同在當地時間7月10日奪得首個國際賽錦標。C朗於2016年贏得歐洲國家盃，是他在葡萄牙隊首個冠軍。

美斯16年國家隊生涯上陣151場出戰10屆大賽，包括4次世界盃及6次美洲盃，經歷過4次亞軍及1次季軍後終於首嘗冠軍滋味。這個「零的突破」錦標，也令美斯在本年度金球獎最新賠率上，超越哈利卡尼及羅拔利雲度夫斯基等，成為得獎大熱門。

巴西名宿朗拿度在賽前表示，無論能否贏得美洲盃，都不會影響美斯的偉大成就：「我沒有贏過歐聯冠軍，美斯至今取得的成就已足以令人驚嘆。」

美斯在阿根廷隊生涯大賽成績

世界盃：2006年8強、2010年8強、2014年亞軍、2018年16強

美洲盃：2007年亞軍、2011年8強、2015年亞軍、2016年亞軍、2019年季軍、2021年冠軍

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