美洲盃︱阿根廷1：0小勝巴西封王 美斯圓大賽冠軍夢 (10:20)

阿根廷隊激戰有主場之利兼衛冕之師的巴西隊，有不少埋牙場面，戰至22分鐘，阿軍中場迪保羅在後場交出精準長傳，迪馬利亞在右路突破越位呈單刀狀態，乖巧挑射笠過出迎的門將艾達臣摩拉斯，為阿根廷隊先開紀錄。美斯在32分鐘在禁區頂射門但貼柱而出，阿根廷隊半場領先1：0。

及後巴西隊強攻下連環失機，53分鐘李察利臣建功，但被指越位在先入球無效，其後這名愛華頓鋒將再有一次攻門，但被阿根廷隊門將達米安馬天尼斯撲出。今仗表現出色的馬天尼斯於87分鐘再擋出加比爾巴保沙窩利射門。美斯更於完場前一次反擊幾乎拉開比數，但他單刀下欲扣過艾達臣時失平衡，皮球被對方沒收，不過最終亦無阻他一圓大賽冠軍夢，首助阿根廷隊奪得美洲盃冠軍，亦是球隊在這項賽事歷來第15座錦標，與烏拉圭隊看齊。

今次是美斯歷來第5次帶領阿根廷隊打入大賽決賽，但此前4次包括2014年世界盃，以及3次美洲盃（2007、2015及2016年），最終都與冠軍失諸交臂，阿根廷隊也因而被香港球迷戲稱為「亞軍廷」。

不過，在今屆幾經波折的美洲盃，上月底度過34歲生日的美斯踢出歷來在美洲盃最佳表現，7場貢獻4入球及5次助攻，與季軍哥倫比亞隊的路易斯迪亞斯並列今屆神射手，亦獨攬助攻王之名。而南美足協在賽前公布今屆美洲盃最佳球員，由美斯及尼馬共同當選。就此南美足協評審解釋：「今屆賽事有兩位非常出眾球員，只選出一位MVP是不可能的。」

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