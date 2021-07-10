亞冠盃︱傑志完成分組賽抵港隔離 會長伍健稱沒失禮香港足球 (21:40)

傑志在J組面對日職球隊大阪櫻花、泰超季軍泰港及中超由青年軍組成的廣州隊，最終6戰11分完成分組賽，能否成為3隊最佳次名晉身東亞區8強，需視乎今晚H組的大阪飛腳對全北汽車，以及明晚I組的FC大邱對FC聯合城的賽果。39歲老將射手丹恩奴域在今屆亞冠射入4球，累積40球打破亞冠歷來入球王紀錄。他以瘋狂形容今次旅程，並對球隊表現感到自豪：「在短時間內要踢6場比賽不易，要面對炎熱天氣，對手亦很強。賽前大家都在想我們會怎樣，到最後表現已經超出預期，我們為香港足球踢出漂亮一仗。」

丹恩奴域強調，傑志今次以表現贏取外界尊重：「我想讓隊友知道，來到亞冠賽場就要證明有競爭力，即使不能每場比賽都贏，也要用表現贏得外界尊重。我們只是來自規模較小的聯賽，對於對手而言可能根本不是一回事，但我想推動球隊改變比賽態度。我覺得今次我們做得很好，相信亞冠球隊對傑志及香港足球會有改觀。」

隊長黃洋由征戰世界盃外圍賽及亞冠盃，由5月底離港，到本月初才返港接受隔離，他稱絕對是身心俱疲的旅程，但認為得多於失，亦不捨高水平比賽：「大家都知道下季本地賽事有很多未知數，所以有些想留住最近參與高水平賽事的時刻。」傑志4名外援包括丹恩奴域、巴爾拿、基爾頓及朴俊炯，以及入籍兵保羅及丹尼都各自返回家鄉放假。其餘返港的職球員將要遵從政府指引到酒店接受隔離。

傑志會長伍健網上發文，表示觀乎今次亞冠之旅各界反應，證明球隊在亞洲最高水平賽事舞台上沒有失禮香港足球。他提及，根據亞洲足協7月7日最新資料，因應傑志在亞冠盃及理文與東方在亞協盃成績，為香港的技術分排名上升9位至第16名，升幅冠絕亞洲。

他補充，香港在東亞區排名亦攀升至第7位，僅次於日本、韓國、中國、泰國、朝鮮和越南，排名上升有助香港球隊於2023及24年兩屆再次直接獲得亞冠盃分組賽席位：「傑志已取得今屆港超冠軍，已得到2022年亞冠盃分組賽資格，若繼續努力求進，成功在未來兩屆衛冕港超，傑志將會連續4屆出戰亞冠盃，這是我和傑志職球員的挑戰，也應該是傑志的目標。」伍健亦提及，希望各界都能為港足盡本分，並為理文緊接在亞協盃淘汰賽階段加油，為香港足球努力搶分。

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