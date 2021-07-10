歐國盃︱億萬富豪球證決賽執法 擁連鎖超市兼贊助F1車手 (18:33)

48歲的古柏斯獲歐洲足協委任為歐國盃決賽主球證，成為荷籍球證第一人。他擁多年頂級聯賽執法經驗，亦曾參與2013年歐霸決賽及2014年歐聯決賽，經驗豐富，但企業家身分更矚目。古柏斯是連鎖超市Jumbo Kuipers的聯合創辦人，業務遍及荷蘭及比利時，亦是荷籍F1車手「韋少」韋斯塔本的贊助商。古柏斯5年前身家估值1150萬鎊（約1.24億港元），據報每年可憑營運超市賺取200至300萬鎊，但由於球證收入已足以維生，他甚少從超市盈利分成。

在商界叱吒一方的古柏斯，對歐國盃決賽執法機會珍而重之，表示深感榮幸，形容是重要里程碑。他又將營商經驗融入球證工作，表示：「管理團隊的能力，和對足球的理解同樣重要。若能贏得球員和觀眾的信任，工作自然輕鬆得多。」

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