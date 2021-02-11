亞冠盃｜傑志6戰11分完成分組賽 成績遠超首戰亞冠 唐建文：想證明香港足球是仲可以 (22:54)

今仗正選右閘唐建文表示，在體能狀態或不及對手下，上半場達成守和對手的賽前目標，下半場都在等待機會，但因消耗太多體能在防守方面，最後15分鐘反擊攻勢未能奏效，但已搏盡：「未能爭勝是失望的，但球隊表現集中未有落敗，今場大家已盡力。」這名36歲港足老將3年前有為傑志首戰亞冠，今屆6場都有參與，他憶述上次亞冠分組賽有很多失誤令球隊失利，但指正因這分經驗，令傑志球員知道如何踢亞冠：「大家都有哂準備，今次發揮和集中力亦較好。這兩個月香港足球新聞都不太好，我覺得在這參與賽事的球員要肩負更大責任，想告訴球迷聽香港足球是仲可以，其實並非如大家所想般咁差。如果大家繼續支持香港足球，最終會發生咩事是無人知道，但如果放棄，香港足球一定玩完。」

他亦對今次收到不少球迷訊息鼓勵感到驚喜，並希望球迷下季能夠繼續入場支持港超及香港足球：「如果大家仲想自己地方仍有足球，希望球迷下季無論什麼情况都入場支持，如果覺得球員踢得好差，就入場鬧我們，至少大家都有付出過。足球只是老闆、教練和球員並不足夠，還有球迷才是一支團隊。」隊長黃洋表示，球員今仗鬥心及防守俱佳，只是遺憾未能把握機會爭取入球：「球隊不少球員都參與了連場比賽，體力方面是不足夠的，但球員已盡了力。」

主教練朱志光表示，今仗能夠打和日職球隊，為球員拚勁而感動：「由開賽到90分鐘的紀律都很好，懂得運用比賽時間，亦沒放棄進攻。今場比賽過程是絕對滿意，未能入球或勝出是有點可惜，可能有負球迷的期望，但我們已盡力。未來且看我們有否機會在亞冠再進步，希望球員經過今屆，特別是年青球員累積落場經驗後，能夠貫徹執行傑志的踢法，繼續進步。」朱志光由5月底以助教身分隨港足到巴林出戰3場世界盃外圍賽，之後赴泰國帶領傑志征戰亞冠，離港超過一個月，他笑言執教生涯帶隊出外作賽多年，亦未試過像今次帶隊到開始有點思鄉病，認為職球員緊接總算可以好好休息。

相關報道：亞冠盃｜傑志0：0守和大阪櫻花獲J組次名 爭最佳次名晉級形勢被動

相關報道：亞冠盃︱傑志明晚終極戰鬥大阪櫻花 誓爭勝晉級創歷史（附晉級機會表）