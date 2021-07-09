亞冠盃｜傑志0：0守和大阪櫻花獲J組次名 爭最佳次名晉級形勢被動 (20:01)

傑志賽前5戰10分，面對以13分排榜首的大阪櫻花，在東亞區5組中爭奪3隊最佳次名形勢上被動並不樂觀，要晉級相信只能全取3分。「藍鳥」今仗沿用基本正選陣容，主力後衛艾里奧上仗傷出未癒，改由另一入籍守將羅拔圖移任中堅，唐建文出任右閘。櫻花已提早出線，但為鞏固首名，正選仍派出大半隊主力，僅起用一對年輕中堅西尾隆矢及鳥海晃司，前鋒是跟丹恩奴域同為39歲的前日本國腳大久保嘉人。

傑志首循環以1：2僅負櫻花，但今仗上半場被這支上季日職殿軍狂攻，半場被攻門多達12次，但在「藍鳥」密集防守下中門次數欠奉。先是對方隊長清武弘嗣頭槌柱邊出界，而大久保嘉人有兩次攻門，先是門前起腳被傑志門將保羅及左閘丹尼夾擊下擋出，及後在36分鐘頭槌攻門再被保羅單手擋出，加上櫻花中場原川力直射罰球中柱彈出，半場互無紀錄。傑志上半場受壓下控球率不足三成，未有任何攻門。

櫻花在下半場先後換入外援後衛泰亞高及澳洲籍射手阿當泰加特，但後者其後因傷被換出。而傑志於64分鐘亦換入艾力士入替羅梓駿加強攻力，戰况仍膠着，「藍鳥」於尾段換入兩名年輕球員鄭展龍及陳晉一，入替防中隊長黃洋及右閘唐建文最後一搏，在85分鐘獲全場一次難得反擊機會，但安永佳於禁區頂最後起腳射高，4分鐘後中場基爾頓妙傳予丹恩奴域在禁區內攻門，但旁證指越位在先，結果雙方悶和0：0。

傑志最終在J組6戰3勝2和1負得11分，屈居14分不敗的櫻花排第二，成績遠超2018年首戰亞冠分組賽的6戰1勝得3分，但要爭奪東亞區5組內3隊最佳次名出線形勢上，「藍鳥」得失球差以1球不及同分的G組次名浦項制鐵，暫屈居第3，能否出線需視乎未來兩天H及I組賽果。若明晚大阪飛腳對全北汽車，以及後晚FC大邱對FC聯合城均失分，傑志將可守住第3隊最佳次名出線，但上述兩組已鎖定首、次名，兩場或成例行公事，晉級形勢並不樂觀。

另外，亞洲足協今為U23亞洲盃外圍賽抽籤分組，U23港足被編入I組，將與越南隊、緬甸隊及中華台北隊爭出線資格，賽事將於10月27至31日在台灣舉行。香港足總直至今晚才在社交網公布U23港足消息，早前僅發新聞稿公布香港電競足球代表隊昨日友賽以總比數1：2不敵印尼隊。

亞冠最佳次名形勢

球隊 組別 賽 勝 和 負 得失 分

1.巴吞聯（泰國） F 5 4 0 1 +6 12

2.浦項制鐵（韓國） G 6 3 2 1 +4 11

3.傑志（香港） J 6 3 2 1 +3 11

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4.FC大邱（韓國） I 5 3 0 2 +12 9

5.大阪飛腳（日本） H 5 2 3 0 +9 9

未來兩日相關賽程

6月10日（六）

晚上22：00 H組：全北汽車vs.大阪飛腳

6月11日（日）

晚上20：00 I組：FC聯合城vs.FC大邱

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