渣馬｜賽會擬10月24日減規模開賽 跑手14天前須完成接種疫苗 (18:28)

去年香港渣馬因疫情取消，今年一屆則已兩度延期。田總主席關祺稱經多次修改後，本月初再向民政事務總署提交建議書，有信心可在最遲8月中展開報名程序。今屆渣馬的全馬及半馬路線亦會與往年相若，10公里賽改以西區海底隧道收費廣場為起點，在維多利亞公園衝線，東區走廊不需封路，減少水站及義工人數。全馬拉松組續會有不多於20名海外特邀跑手，所有海外跑手都要跟從港府屆時入境防疫政策，意味或要隔離。

香港渣馬上屆報名人數約7.4萬人，但根據現有建議書，今屆3項賽事10公里跑、半馬及全馬，名額分別只有8000、6500及4000人，較往年大減逾七成。田總行政總監伍于豪稱不會全部名額撥給報名去年比賽的跑手，有可能要以抽籤決定名額，落選者料優先獲得明年賽事參賽權。關祺稱2022年的比賽或會回歸年初舉行，暫定日期是2月13日，強調4個月內辦兩賽可行，跑手亦大多希望在較清涼的日子作賽。

其他防疫措施方面，比賽亦會要求跑手及前線工作人員在賽前14日，完成兩劑疫苗接種，但高威林稱大會無法決定疫苗廠牌，需再與政府溝通；跑手亦要有疫苗證明，才能戴上手帶進入行李區、熱身區等。逾千人同時起步的場面亦不會再出現，田總指除了數百人的精英組，其餘跑手會以「流水式」分批，每一、兩分鐘放數百人至起步區，上線除口罩等安排續要與政府磋商。賽後將派發口罩，但不設頒獎禮。

今屆香港渣馬維持報名費由350至450元不等，但將額外收取50元防疫行政費。如在比賽賽前多於14日宣布賽事取消，賽會將退回一半報名費，賽前14日內則不會退款，但會與未能中籤的跑手一樣，享有虛擬跑名額。田總指即使今年比賽如最終在疫情升溫下取消，仍不會影響香港渣馬賽道在未來世界田徑聯會的金標資格。田總亦會在8月尾補辦一項10公里賽，為主辦香港渣馬收集更多疫下辦賽經驗。

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