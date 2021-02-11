NBA總決賽｜字母哥獨力難支 布克卡領太陽再挫公鹿 場數拉開2：0 (19:19)

太陽是役有球星戴雲布克卡重拾手感，全場25投12中，其中3分更是12投7中，拿下全隊最高的31分。而另外兩大球星基斯保羅及迪安祖艾頓分別貢獻23分及交出「雙雙」外，另一主力米卡貝捷斯亦攻下個人季後賽新高的27分。

反觀公鹿除了「字母哥」貢獻42分及12個籃板外，其餘主力表現不濟，其中賀利地與米度頓表現低迷，兩人合共37次出手僅入12球合取28分。最終太陽以10分優勢再贏一場，場數拉開2：0。雙方將在香港時間下周一早上8時續戰，屆時公鹿將返主場出戰。

值得一提的是，太陽繼首戰有後備大前鋒沙歷重創提早收咧外，是役第3節末段亦有另一後備大前鋒托尼爾奇勒傷退，傷勢未明，料進一步影響太陽輪換的選擇及實力。

另外，80歲名帥拉利布朗昨獲聯盟頒發終身成就獎，以表揚他為籃球界作出的貢獻。1965年展開執教生涯的他，曾在1988年帶領肯薩斯大學奪得NCAA總冠軍，並於2003/04年球季率領底特律活塞在NBA總決賽，爆大冷擊敗擁有「四巨頭」的洛杉磯湖人封王，成為一時佳話，並成為至今唯一曾率軍在NBA及NCAA封王的教頭。目前他仍未言休，在孟菲斯大學擔任助教。

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