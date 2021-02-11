東京奧運｜羽毛球抽籤出爐 伍家朗C組對手曾挫諶龍 遇兩北美兵未敢輕敵 (11:58)

港將伍家朗在C組遇上墨西哥隊30歲球手Lino Muñoz，以及危地馬拉隊34歲老將Kevin Cordón，後者是兩屆泛美運動會男單冠軍，亦曾於2011年世界賽，擊敗當時的5號種子、中國隊星將諶龍，但晉級8強後不敵馬來西亞隊名宿李宗偉。世界排名第9位的伍家朗若在小組出線16強，或遇排名低6位的印度隊球手柏尼夫。不過，第二度征奧的他表示雖有亞洲出戰的優勢，但未敢輕視兩名分組賽對手：「未曾遇過這兩位對手，尤其是Kevin Cordón，他曾經贏過諶龍，絕不可以掉以輕心。雖然他們排名較低，但包袱一定較我輕，而且不熟悉他們的打法，更小心準備。」

混雙代表鄧俊文/謝影雪被編入D組，同組除了德國隊組合，更有中國隊的次號種子王懿律/黃東萍，以及馬來西亞隊強敵陳炳順/吳柳瑩，中國隊及大馬組合均較這對港將排名高。總教練何一鳴表示，二人籤運已算不俗，面對兩對強手均有勝算。而首征奧運的女單港將張雁宜位處J組，同組有印度隊名將仙杜胡，增添出線難度，何一鳴稱徒弟未能抽中較低種子強手，但盼她能發揮超水準，爭取晉級。

相關報道：伍家朗把握黃金期 東奧誓闖8強 港羽4將月中赴日備戰 田徑程小雅陳仲泓奪兩入場券

相關報道：東京奧運｜東京都東奧場館閉門辦賽 國際奧委會主席抵日協調

相關報道：東京奧運｜張家朗偕謝影雪任開幕禮持旗手 46港將出戰13大項