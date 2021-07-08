東京奧運｜東京都東奧場館閉門辦賽 國際奧委會主席抵日協調 (21:27)

日本政府、東京都政府、國際奧委會、國際殘奧會及東奧組委今日召開五方會議，剛抵達日本的巴赫因需要隔離3天，以視像形式參與會議。共同社消息稱經過五方磋商後決定，東京、神奈川、千葉及埼玉賽區都要閉門作賽，以符合緊急事態措施，但日本奧運擔當大臣丸川珠代其後稱，東京都上演的賽事閉門。東奧開閉幕禮及田徑、游泳、足球等多項賽事均於這一都三縣上演；而公路及場地單車於富士山附近及伊豆舉行，加上在北海道舉行的馬拉松、競走項目，或不受閉門限制影響。

東京都昨日新增920宗新染疫個案，今日亦有896宗確診個案，日本首相菅義偉較早時已宣布，下周一起第四度向東京都頒布緊急事態，即體育賽事等大型活動需要閉門舉行。東奧今年初宣布謝絕海外觀眾，組委在對上一次緊急事態結束時，公布只限國民的東奧入座率，為場館五成及不多於1萬人，但組委主席橋本聖子稱保留閉門的可能性。

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