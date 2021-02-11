歐國盃｜英格蘭獲12碼現3爭議 球迷鐳射筆干擾小舒米高 歐足協處罰英足總 (19:44)

英格蘭隊翼鋒史達寧於加時上半場博得12碼的過程中，疑與從後追截的丹麥隊後衛有輕微接觸下倒地獲判12碼，其後球證接納VAR覆核維持判決。摩連奴和雲格賽後批評球證錯判12碼外，另一失策之處是沒到場邊翻看錄影帶，德國名宿夏文更斥這是一個可恥判決，是球壇其中一個醜聞。

對於被指「插水」，史達寧堅稱：「我走在禁區，對手伸出右腿碰到我的腳，所以應獲判極刑。」惟這問題12碼或早已不應出現，事關在史達寧發動攻勢前，丹麥隊後防位置場區上出現了另一個足球，但距這足球不太遠的球證疑未為意，並沒暫停比賽。

此外，英軍箭頭哈利卡尼操刀前，丹麥隊門將卡斯柏舒米高又被現場球迷以鐳射筆射眼，或受干擾，但球證亦未有理會。有西班牙傳媒亦抱不平，嘲諷史達寧可加入英國奧運跳水隊，另不少網民甚至指丹麥隊被洗劫。

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